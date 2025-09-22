Primicia: fiscal del caso de Nicolás Petro envió dura carta a fiscal General denunciando presiones indebidas e irregularidades en la investigación

La fiscal del caso Nicolás Petro, Lucy Laborde, acaba de enviarle una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al vice fiscal general, Gilberto Guerrero, en la que se queja de presiones indebidas de la dirección nacional de la Fiscalía, dice que no entiende por qué le asignaron una fiscal de apoyo en el momento exacto de la imputación de otros delitos, asegura que no requería ningún apoyo y agrega que fue citada a varias reuniones de manera “intempestiva” cuando se anunció la imputación más reciente.

La carta es un escándalo por sí misma. La Constitución y las normas de la Fiscalía señalan que los fiscales son independientes a la fiscal general. Pero aquí una fiscal del caso asegura que por imputarle nuevos cargos al hijo del presidente de la República ha sufrido presiones indebidas que iniciaron con la sorpresa de una designación de una “fiscal de apoyo”.

La decisión de una fiscal de apoyo no guarda relación alguna con las necesidades del despacho tercero DECLA por cuanto el proceso que se sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público ante el señor juez segundo penal especializado de Barranquilla, contra el señor Petro Burgos se ha adelantado por la suscrita fiscal de manera íntegra y ajustada a los EMP y EF recaudados no solo en esta investigación, sino en la etapa inicial que adelanto en fase de juicio, sin que se haya solicitado aplazamiento alguno por parte de la Fiscalía General (diez aplazamientos han sido solicitados por la defensa). Tengo conocimientos y experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso”, dice la carta en su segunda página.

Luego, agrega con más énfasis que ella no solicitó ningún apoyo ni le parecía necesario. “El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte y NO REQUIERO APOYO, ASESORÍA, NI ORIENTACIÓN EN DICHO ASPECTO, por lo tanto no se evidencia situación alguna que prevea la “necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal”, como reza la resolución.

(EN DESARROLLO)