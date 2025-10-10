Fiscal del caso Nicolás Petro responde a Luz Adriana Camargo e insiste en presiones ahora de Gustavo Petro

Una nueva controversia sacude el caso judicial de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. La fiscal que adelanta la investigación en su contra, Lucy Marcela Laborde, envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que advierte irregularidades en el manejo del proceso, una posible afectación a su independencia funcional y presiones del propio presidente Gustavo Petro luego de que publicara un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que, según ella, coincidió con las exigencias de la defensa de su hijo.
En la comunicación, fechada el 9 de octubre, Laborde aclara que sus actuaciones han estado guiadas por la transparencia y la legalidad, y que la información sobre sus decisiones procesales ha sido manejada con reserva. Sin embargo, denunció que una carta interna dirigida únicamente a la fiscal general y al vicefiscal fue filtrada a un medio de comunicación “de manera inexplicable”.