Fiscal Camargo desmiente a Petro por caso Kevin Acosta: “No ocultamos la necropsia”

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente Gustavo Petro sus señalamientos y negó haber dado órdenes para ocultar el informe de necropsia del niño Kevin Acosta, quien falleció el pasado 13 de febrero por complicaciones derivadas de una hemofilia severa.

En medio del lanzamiento de la estrategia Alerta Rosa, la jefa del ente acusador calificó de lamentable que el caso se haya convertido en un “espectáculo público”, subrayando que detrás de la controversia existe una familia que atraviesa el dolor de haber perdido a un hijo.

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Desde la última alocución presidencial, hay una tensión institucional luego de que el mandatario afirmara que Medicina Legal ocultaba información sobre las causas de muerte del menor y que esta retención respondía a una directriz directa de la fiscal general.

“No es cierto de ninguna manera que yo como fiscal o cualquier fiscal o la fiscal que tiene a cargo la investigación haya impedido la entrega de un protocolo de necropsia al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Salud”, declaró Camargo ante los medios.