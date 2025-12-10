x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fiscal Camargo le responde a Petro: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno”

Este pronunciamiento se dio luego de que el presidente afirmara que la fiscal debería de “estar preocupada” por una posible inclusión de ella a la lista de la Ofac.

  • Su pronunciamiento se da luego de unos señalamientos del presidente Gustavo Petro que asegura que la fiscal debería de estar “preocupada” por su inclusión en la Lista Clinton. Foto: Colprensa.
    Su pronunciamiento se da luego de unos señalamientos del presidente Gustavo Petro que asegura que la fiscal debería de estar “preocupada” por su inclusión en la Lista Clinton. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que afirmó que ella estaría “preocupada por su inclusión a la Lista Clinton”. Camargo dijo que “no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.

Además, aseguró que “la Fiscalía no está instituida para prestar apoyo al Gobierno nacional, nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda nuestra intervención”.

En ese trino, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente su política de negociación con grupos armados y, en el camino, lanzó esta acusación directa contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Aseguró que su despacho “ha perdido su apoyo” porque estaría “preocupada por su inclusión en la Lista Clinton”.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida