Fiscal Camargo le responde a Petro: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno”

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que afirmó que ella estaría “preocupada por su inclusión a la Lista Clinton”. Camargo dijo que “no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.

Además, aseguró que “la Fiscalía no está instituida para prestar apoyo al Gobierno nacional, nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda nuestra intervención”.

En ese trino, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente su política de negociación con grupos armados y, en el camino, lanzó esta acusación directa contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Aseguró que su despacho “ha perdido su apoyo” porque estaría “preocupada por su inclusión en la Lista Clinton”.

