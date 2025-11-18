x

Fiscalía abre noticia criminal para determinar si hubo omisiones en operaciones militares donde han muerto 15 menores de edad

Bombardeos de las Fuerzas Militares en Guaviare, Amazonas y Arauca han dejado 15 menores de edad fallecidos en los últimos meses. La investigación de la Fiscalía se suma a la de otras entidades.

    La Fiscalía busca determinar si se omitió alguna acción en la aplicación de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para esclarecer si, en las recientes operaciones militares, se presentó alguna omisión en la aplicación de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La investigación preliminar se produce tras la confirmación de la muerte de 15 menores de edad en operativos realizados desde el pasado mes de agosto y busca definir si se incurrió en alguna conducta penal además de establecer si en el trabajo de inteligencia militar se tuvo en cuenta la posible presencia de menores de edad en las zonas bombardeadas o campamentos objetivo.

Lea también: Defensoría revela que habría más menores muertos en nuevos bombardeos, que están en verificación

Como parte de sus labores, el ente acusador solicitará a la Justicia Penal Militar la remisión de la información y los registros operacionales recogidos antes, durante y después de los bombardeos, con el fin de reconstruir el proceso de planeación y las decisiones tácticas tomadas por las Fuerzas Militares.

Las investigaciones no sólo se limitarán a las actuaciones de los militares, pues la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos también abrió una línea de investigación para establecer responsabilidades en el reclutamiento ilícito de los menores fallecidos por parte de las disidencias de Iván Mordisco.

Cuáles han sido los operativos donde han fallecido 15 menores de edad

Según confirmó el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, operaciones militares en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare.

En contexto: Medicina Legal anunció que desde agosto murieron al menos 15 menores de edad en operaciones de Fuerza Pública

El primer operativo se llevó a cabo el 26 de agosto en El Retorno, Guaviare, donde la entidad recibió 8 cuerpos de los cuales 3 eran menores de edad. En Puerto Santander, Amazonas, el 7 de octubre, Medicina Legal recibió 4 cuerpos de los cuales todos eran menores de edad.

Los últimos fueron en el mes de noviembre donde, por operaciones ejecutadas el 10 de noviembre en el municipio de Calamar, en Guaviare, murieron 20 personas de las cuales 7 eran menores de edad. El 13 de noviembre en un operativo desarrollado en Puerto Rondón, Arauca, murieron 8 personas de las cuales una era menor de edad.

Esta decisión del ente acusador se suma a la de la Fiscalía Militar y Policial que ya había anunciado la apertura de una investigación formal sobre la operación reciente en Calamar, Guaviare, para evaluar si los procedimientos empleados por la fuerza pública se ajustaron a los principios legales vigentes para el uso legítimo de la fuerza.

La Procuraduría General de la Nación lanzó cinco investigaciones preliminares sobre los operativos militares en Guaviare y otras áreas del país.

Siga leyendo: Procuraduría abre cinco indagaciones por muerte de menores en operaciones militares a disidencias y evalúa cumplimiento del DIH

