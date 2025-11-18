Fiscalía abre noticia criminal para determinar si hubo omisiones en operaciones militares donde han muerto 15 menores de edad

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para esclarecer si, en las recientes operaciones militares, se presentó alguna omisión en la aplicación de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La investigación preliminar se produce tras la confirmación de la muerte de 15 menores de edad en operativos realizados desde el pasado mes de agosto y busca definir si se incurrió en alguna conducta penal además de establecer si en el trabajo de inteligencia militar se tuvo en cuenta la posible presencia de menores de edad en las zonas bombardeadas o campamentos objetivo.

Lea también: Defensoría revela que habría más menores muertos en nuevos bombardeos, que están en verificación

Como parte de sus labores, el ente acusador solicitará a la Justicia Penal Militar la remisión de la información y los registros operacionales recogidos antes, durante y después de los bombardeos, con el fin de reconstruir el proceso de planeación y las decisiones tácticas tomadas por las Fuerzas Militares.

Las investigaciones no sólo se limitarán a las actuaciones de los militares, pues la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos también abrió una línea de investigación para establecer responsabilidades en el reclutamiento ilícito de los menores fallecidos por parte de las disidencias de Iván Mordisco.