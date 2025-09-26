x

Fiscalía alertó que Juan Carlos Uribe tendría facilidades para abandonar Colombia tras el asesinato de su hermano

El ente acusador aseguró que el sospechoso tiene facilidades económicas y sociales para salir de Colombia, por lo que advierten que estaría en riesgo de no regresar o de no comparecer ante la justicia.

  • Juan Carlos Uribe Bejarano (el de la imagen grande) pretende salir del país, según habría informado la Fiscalía General de la Nación. FOTO: Tomada de Instagram @Juancarlosuribeb
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
La Fiscalía anunció recientemente que apelará la decisión de una jueza que ordenó la libertad de Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, un empresario de 74 años que desapareció el 6 de abril y fue hallado once días después semicalcinado y desmembrado en una vivienda de la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, zona rural de Cali.

Al momento de su captura, Juan Carlos se encontraba en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde se desempeñaba como jefe de protocolo. Allí, un grupo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En la audiencia, le imputaron los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, los cuales no aceptó. No obstante, una jueza de conocimiento le concedió la libertad, aunque seguirá vinculado al proceso penal.

El viaje de Juan Carlos Uribe Bejarano

La Fiscalía advirtió que Uribe Bejarano podría salir del país tras la realización del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, celebrado en Cali a comienzos de septiembre.

Felipe Quintero, del programa Aquí y Ahora de La FM, reveló que el ente acusador tiene conocimiento de las facilidades que tendría el sospechoso para viajar al extranjero debido a su estatus, capacidad económica y posición social, lo que aumenta el riesgo de que no comparezca ni regrese a Colombia.

Por su parte, la defensa de Juan Carlos sostuvo que la advertencia de la Fiscalía carece de fundamento y obedece a un criterio peligrosista, señalando que salir de vacaciones no es equivalente a fugarse.

Tras once días desaparecido, Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en Navarro corresponde a Jorge Hernando Uribe Bejarano. Foto: Cortesía
Tras once días desaparecido, Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en Navarro corresponde a Jorge Hernando Uribe Bejarano. Foto: Cortesía

“La Fiscalía pretende argumentar que Juan Carlos podría abandonar el país porque tiene visa americana y porque un analista de comunicaciones señaló, tras la interceptación del teléfono celular de mi representado, que parece tener intenciones de viajar por vacaciones”, explicó la abogada en declaraciones a La FM.

Y agregó la abogada, según el medio citado: “Estos elementos invocados como justificantes de la medida requieren un análisis que permita evidenciar la probabilidad de que se vincule la gravedad y la modalidad de la conducta con un peligro concreto, real y demostrable, pero en razón de Juan Carlos”.

Juan Carlos Uribe Bejarano figura como un destacado comunicador y relacionista público del Valle del Cauca. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito cultural y social, así como en entidades de carácter público y privado.

