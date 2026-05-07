Fiscalía anuncia medidas para evitar impunidad en crímenes contra periodistas

En medio de la preocupación por la seguridad de periodistas en distintas regiones del país y de la incertidumbre (y versiones encontradas) que rodea el caso del comunicador Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación anunció una nueva directriz para fortalecer las investigaciones relacionadas con agresiones contra la prensa.
La entidad expidió la Resolución 00119 de 2026, un documento que fija criterios específicos para abordar amenazas, ataques y crímenes cometidos contra periodistas, comunicadores y demás trabajadores de medios de comunicación.
Según explicó el ente investigador, la norma establece “lineamientos para orientar la investigación de los crímenes y amenazas cometidos contra” los actores mencionados.
La Fiscalía sostiene que la nueva resolución busca reforzar la capacidad institucional para responder a este tipo de casos, incorporando herramientas más estrictas y oportunas “en reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad”.