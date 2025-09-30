¿Por qué archivaron investigación por financiación ilegal en campaña al minSalud?

Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la Nación archivó a finales de julio pasado la indagación que adelantaba contra del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presunta financiación ilegal de la campaña del Pacto Histórico al Congreso en 2022, de la que fue su gerente.
El funcionario era investigado por presuntamente haber facilitado el traslado de candidatos de esa coalición política en aviones de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), de la que es el socio Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias “Caco”, un presunto narcotraficante.