Fiscalía citó a Ricardo Roa a interrogatorio por millonaria compra de apartamento en Bogotá

La Fiscalía General citó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que entregue explicaciones sobre la compra de un penthouse en Bogotá que habría adquirido a través de una empresa ligada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono. La diligencia, quedó programada para el próximo miércoles en horas de la mañana.

La investigación de la Fiscalía se centra en determinar si la operación inmobiliaria fue una transacción privada sin irregularidades o si, por el contrario, pudo estar vinculada a compromisos o beneficios relacionados con futuros contratos de la petrolera estatal. El punto clave que indagan los investigadores es si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, tuvo algún nexo con decisiones o procesos contractuales dentro de la compañía.

En desarrollo...