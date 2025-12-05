x

Fiscalía citó a Ricardo Roa a interrogatorio por millonaria compra de apartamento en Bogotá

El interrogatorio del próximo miércoles buscará aclarar si la operación obedeció a una transacción privada o si pudo haber incidido en futuros contratos dentro de la compañía.

  • Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa citado por la Fiscalía. Foto: Colprensa
hace 46 minutos
bookmark

La Fiscalía General citó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que entregue explicaciones sobre la compra de un penthouse en Bogotá que habría adquirido a través de una empresa ligada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono. La diligencia, quedó programada para el próximo miércoles en horas de la mañana.

La investigación de la Fiscalía se centra en determinar si la operación inmobiliaria fue una transacción privada sin irregularidades o si, por el contrario, pudo estar vinculada a compromisos o beneficios relacionados con futuros contratos de la petrolera estatal. El punto clave que indagan los investigadores es si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, tuvo algún nexo con decisiones o procesos contractuales dentro de la compañía.

En desarrollo...

