Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar denuncia contra Carrillo, Guerrero y otros

Las revelaciones hechas esta semana por Angie Rodríguez contra funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro pasaron al plano penal. La Fiscalía citó a Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, para que amplíe la denuncia que radicó contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero.
Rodríguez, quien hasta hace unos meses se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y era una de las personas más cercanas al presidente, hizo públicas una serie de acusaciones sobre el ambiente interno en la Casa de Nariño. Sus señalamientos apuntan especialmente contra Guerrero, quien quiso posesionarse como viceministra de Juventud con títulos falsos.
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