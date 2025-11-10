“No hay pruebas de intento de abuso previo”: Fiscalía desestimó la razón del ataque contra Jaime Esteban Moreno

Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, compareció este lunes ante la justicia en un juzgado para responder por su presunta implicación en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes.
Le puede interesar: Fiscalía le imputó homicidio agravado a Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Moreno: “fue venganza”
El proceso judicial se aceleró tras la entrega voluntaria del joven, oriundo de Cartagena, quien se presentó en la URI Canapote, en la capital de Bolívar, acompañado de su abogada defensora. González Castro es el segundo señalado agresor en el caso que ha generado conmoción nacional.