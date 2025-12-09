x

“Abusó de su poder”: Fiscalía imputó al excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en licitación de pasaportes

La Fiscalía sostiene que el exministro alteró de forma arbitraria el proceso contractual de los pasaportes y tomó decisiones contrarias a la ley. Conozca los cargos y el contexto del escándalo que sacudió la Cancillería.

    Excanciller Álvaro Leyva, imputado por lío de pasaportes.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, al considerar que tomó decisiones abiertamente contrarias a la ley durante el proceso de licitación para la fabricación de los pasaportes colombianos.

Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que Leyva desvió y abusó del poder que le confería su cargo como Ministro de Relaciones Exteriores, al intervenir de manera directa en la licitación pública 001 de 2023, pese a que la competencia para dirigir el proceso contractual estaba legalmente en manos de la Secretaría General del Ministerio.

Le puede interesar: Procuraduría ratificó destitución e inhabilidad de 10 años contra excanciller Álvaro Leyva

Según el ente acusador, el exministro reasumió el control del trámite con un propósito específico: impedir la adjudicación del contrato a la oferta que ya había sido evaluada y habilitada, alterando así el curso normal de la contratación. Para la Fiscalía, esta actuación no respondía a criterios de legalidad ni al interés público, sino a una decisión arbitraria que desconoció los límites de su rol dentro de la estructura administrativa del Ministerio.

En la imputación, el fiscal citó el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, señalando que Leyva vulneró los principios esenciales de la contratación estatal, transparencia, objetividad y equilibrio. y actuó “con desviación y abuso del poder” que se le había otorgado en razón de sus funciones.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué es el delito de prevaricato por acción que se le imputa a Leyva?
Es un delito que comete un servidor público cuando toma una decisión o profiere un acto “abiertamente contrario a la ley” en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la Fiscalía acusa a Leyva de alterar la competencia legal en la licitación de pasaportes.
¿Cuál es la pena máxima en Colombia para el delito de prevaricato por acción?
El delito de prevaricato por acción en Colombia puede conllevar penas de prisión que oscilan entre 48 y 144 meses (4 a 12 años), además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.
¿Qué papel jugó el excanciller Leyva en la licitación de los pasaportes?
Según la Fiscalía, Leyva intervino para impedir la adjudicación del contrato a la firma que ya había sido habilitada, asumiendo una competencia que no le correspondía legalmente y vulnerando los principios de la contratación estatal.
Utilidad para la vida