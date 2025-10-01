¿Podrían capturar a Nicolás Petro si no asiste a audiencia de imputación de cargos por posible corrupción?

Todo está listo para que la Fiscalía General adelante una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro de un proceso judicial que pone la lupa a las actuaciones del exdiputado del Atlántico. La diligencia está relacionada con hechos de presunta corrupción ocurridos cuando ocupaba esa curul en la Asamblea departamental.
La citación fue notificada semanas atrás y el juzgado encargado dispuso que las partes deban acudir de manera presencial. La advertencia es que en caso de que Nicolás Petro no se presente a la audiencia, la Fiscalía pedirá de inmediato la orden de captura, lo que habilitaría a la Policía Judicial para conducirlo al estrado y garantizar que escuche la imputación en su contra.