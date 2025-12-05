Fiscalía abrió indagación preliminar contra el gobernador de Norte de Santander por presunto homicidio

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar en contra de William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, por el presunto homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez.

El mandatario departamental habría sido señalado por José Alejandro Arias Alejos, alias El Cojo, quien pertenece a la banda AK47, grupo criminal que cometió el crimen en abril de 2024. Esta organización delincuencial está aliada actualmente con el Tren de Aragua.

Espere ampliación...