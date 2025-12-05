x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Fiscalía abrió indagación preliminar contra el gobernador de Norte de Santander por presunto homicidio

El mandatario departamental es señalado de tener una presunta participación en el asesinato del periodista Jaime Vásquez el año pasado.

  • William Villamizar Laguado fue señalado por alias El Cojo como presunto responsable del asesinato de un periodista y veedor ciudadano. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 40 minutos
La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar en contra de William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, por el presunto homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez.

El mandatario departamental habría sido señalado por José Alejandro Arias Alejos, alias El Cojo, quien pertenece a la banda AK47, grupo criminal que cometió el crimen en abril de 2024. Esta organización delincuencial está aliada actualmente con el Tren de Aragua.

Lea también: Gobernador de Norte de Santander y alcalde de Cúcuta negaron vínculos con asesinato de periodista Jaime Vásquez

Espere ampliación...

