Fiscalía rastrea cuentas en redes sociales por difundir versiones falsas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación sobre 104 publicaciones en redes sociales relacionadas con el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, atacado en un parque del barrio Modelia de Bogotá.
El ente acusador sostuvo que, entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2025, algunas cuentas compartieron mensajes alusivos al crimen, los cuales fueron calificados como calumniosos, según denunció Víctor Mosquera, apoderado de la familia del senador del Centro Democrático.