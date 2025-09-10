Fiscalía vincula a exdirectores del Inpec y la Dijín por el caso de la periodista Jineth Bedoya

La Fiscalía anunció la vinculación de seis exfuncionarios del Estado y un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su presunta participación en los hechos de violencia contra la periodista Jineth Bedoya Lima en la cárcel La Modelo de Bogotá .
Informó que los vinculados son el exdirector de la Dijín de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; al exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva; al exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; al exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; al exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y al exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.