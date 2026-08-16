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Fisura en la derecha para 2027: empieza batalla por los avales

Con personería jurídica en mano, Defensores de la Patria alista su expansión territorial y una eventual fusión con Salvación Nacional. El objetivo: disputarle poder regional al Centro Democrático el año entrante.

  • Tras la llegada de De la Espriella al poder, ahora el CD se disputará el voto de derecha para las regionales con Defensores de la Patria. FOTOS Colprensa
    Tras la llegada de De la Espriella al poder, ahora el CD se disputará el voto de derecha para las regionales con Defensores de la Patria. FOTOS Colprensa
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 27 minutos
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En junio del año pasado, cuando Abelardo de la Espriella tocó la puerta de Álvaro Uribe con la intención de que el Centro Democrático le diera un aval a su candidatura presidencial, el expresidente no se imaginaba que un año después terminaría comparándose con una “abejita laboriosa” para defender a su partido de un desafío inesperado: el nacimiento político que podría ponerle competencia.

Uribe ha explicado que, en ese momento, el Centro Democrático ya llevaba meses adelantando su proceso de selección de candidato, por lo que la solicitud de De la Espriella no pudo prosperar. Lo que vino después fueron algunos halagos públicos al tiempo que se armaba una pelea que, al parecer, no se quedó en la campaña.

Y es que, si bien Uribe asistió a la posesión presidencial y ha celebrado algunas decisiones del nuevo gobierno —como la ayuda de EE. UU. a “nuestras Fuerzas Armadas”—, lo cierto es que la disputa entre el Centro Democrático y el nuevo movimiento que rodea a De la Espriella apenas empieza con miras a las elecciones locales de 2027.

De puertas para afuera, los integrantes del Centro Democrático parecen rodearse unos a otros: comparten que el partido “no es de derecha”, como lo dijo Paloma Valencia hace dos semanas en una conferencia; y ante las críticas por haber votado en el Senado a favor de que Petro pudiera salir del país en el año siguiente de su mandato, argumentan que a todos los expresidentes se les ha dado ese permiso, como indicó el mismo Uribe, quien agregó que ha visto en las redes sociales “acusaciones llenas de rabia contra el Centro Democrático”.

Sin embargo, de puertas para dentro, algunos no se sentirían del todo cómodos con esas posturas. Justo en medio de esas polémicas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio personería jurídica a Defensores de la Patria, como lo anticipó EL COLOMBIANO.

Es decir, que el movimiento con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia se convertirá ahora en un partido político. La decisión le da acceso a financiación estatal y capacidad de entregar avales para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales en las elecciones de octubre de 2027.

De hecho, ya suena la posibilidad de tener lista en el Concejo de Cali, coavalar un candidato a la alcaldía de Medellín, así como fichar aspirantes en Tolima, Cundinamarca y en la Costa Caribe. Fuentes cercanas al nuevo gobierno le dijeron a este medio que la noticia fue recibida con entusiasmo.

Incluso, reconocieron que el empalme regional y el despacho desde varias sedes alternas no solo responden a una intención genuina de empoderar a las regiones, sino también a una manera de ir tanteando terreno de cara a esas elecciones locales.

Aunque el Centro Democrático fue el primer partido en declararse de gobierno, en el uribismo saben que, lejos del Congreso, en las urnas podrían llegar a tener un competidor directo. Mientras el partido de Uribe afina su agenda legislativa, Defensores de la Patria ya tiene varias cartas sobre la mesa.

La fusión con Salvación Nacional

La primera movida es la unión entre Defensores y Salvación Nacional, algo que Enrique Gómez, líder de ese movimiento y mano derecha de Abelardo, ya había confirmado semanas atrás en entrevista con este diario. Según fuentes consultadas, el objetivo —con ayuda de una sólida estrategia digital— es posicionar el mensaje de la renovación de la derecha.

Para ello buscarían concretar esa fusión en el primer trimestre del próximo año. “Esto ya empezó. El punto a favor es que nació el partido con esa visión de las regionales”, dijo una fuente enterada. Varias voces señalan que les interesaría que una figura como María Fernanda Cabal les dé un espaldarazo: es una cara visible que se fue en no muy buenos términos del Centro Democrático y, dicen algunos, sería la persona ideal para ejemplificar la fuga hacia Defensores.

Sin embargo, Cabal le dijo a este medio que, al menos por ahora, no está interesada en sumarse a otros movimientos. Otras figuras menos visibles sí han empezado a “motivar” salidas.

Lo hizo Leszli Kalli, excandidata al Senado por el CD, quien compartió en X un formulario para que los militantes renunciaran al partido. También lo habría hecho María Carolina Restrepo, quien se lanzó al Senado por el CD en marzo, no alcanzó curul y ahora será directora del Icbf en el nuevo gobierno. Tampoco es menor el caso de la nueva ministra de Cultura, Paola Holguín, cuya salida del Centro Democrático estuvo marcada por tensiones y desacuerdos internos.

La estrategia de Uribe

El propio expresidente conoce las pretensiones de Abelardo, y de ahí surgió, hace semanas, la frase: “Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas laboriosas africanas”. Y ha dicho, sobre el partido: “Nos toca trabajar mucho, vamos a ver si la cédula me permite trabajar. Si el viejito que le habla todavía es capaz”.

Para Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, la “crisis” en el CD hay que leerla con precisión. Dice que empezó cuando Cabal renunció públicamente.

“Lo que vino después fue la migración de algunas figuras hacia la extrema derecha, con una lógica calcada de Trump y Bukele, sin ninguna lectura del contexto colombiano. Colombia no es El Salvador y ese error de diagnóstico es costoso. El Centro Democrático sigue siendo un partido de derecha con base ideológica clara, aunque con militantes y excongresistas que tienen posiciones difusas”, opinó. Agrega que, más que disputarle votos, Defensores de la Patria “lo drenaría por dentro”.

Mientras el enfrentamiento en el discurso público se enfría, la disputa digital parece que no tanto. Son varias las narrativas que los activistas afines a Abelardo de la Espriella impulsaron durante la campaña.

Uno de los influencers defensores de Abelardo, conocido en redes como Vincent Ramos, radicó una solicitud formal de rectificación contra Tomás Uribe, hijo del expresidente, luego de que este calificara a varios influenciadores de “matones”. Ya la desestimó, pero en el Centro Democrático, sin embargo, esta “batalla” en redes no fue sorpresa.

Fuentes del partido señalan que, desde hace semanas, la colectividad tiene identificado que en el terreno digital seguirán los ataques. ¿Empieza reconfiguración en la derecha?

Lea también: Miguel Uribe Londoño será el nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Defensores de la Patria y cuál es su origen político?
Defensores de la Patria nació como el movimiento con el que Abelardo de la Espriella aspiró a la Presidencia de Colombia. Tras recibir la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), se convirtió oficialmente en un partido político con capacidad legal para otorgar avales electorales y recibir financiación estatal.
¿Por qué surgieron las diferencias entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez?
La tensión comenzó cuando De la Espriella buscó el aval del Centro Democrático para su candidatura presidencial, solicitud que no prosperó debido a que la colectividad ya adelantaba su propio proceso interno de selección. A partir de allí se generó una disputa política y digital por el liderazgo de los sectores de derecha en el país.
¿Cuál es la estrategia de Defensores de la Patria para las elecciones locales de 2027?
El partido busca consolidar candidaturas y alianzas estratégicas en regiones clave como Cali, Medellín, Tolima, Cundinamarca y la Costa Caribe. Además, contempla concretar una fusión con el partido Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez, para posicionar una propuesta de renovación ideológica.
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