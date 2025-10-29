Flamengo de Carrascal y Racing de Vergara buscan el cupo a la final de Libertadores; ¿dónde y cuándo ver las semifinales?

Este miércoles 29 de octubre a las 7:30 p.m., se vivirá un duelo a muerte en el estadio de Avellaneda. Luego de caer Racing 1-0 en el partido de ida ante Flamengo, los argentinos afrontan una misión casi heroica para alcanzar la final de la Copa Libertadores 2025.
El triunfo parcial del club brasileño, anotado casi sobre el final por el colombiano Jorge Carrascal, dejó al Flamengo con la ventaja mínima. El elenco de Gustavo Costas, tiene la responsabilidad de voltear el marcador. Le contamos cómo llegan ambos clubes, condicionantes, bajas, y qué esperar de este duelo.