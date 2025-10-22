¿Duván Vergara o Jorge Carrascal? Flamengo y Racing se miden en la primera semifinal de la Libertadores con dos colombianos en cancha

Repotenciado tras vencer al Palmeiras para darle caza en el liderato del Brasileirão, el Flamengo es gran favorito al abrir este miércoles en el estadio Maracaná las semifinales de la Copa Libertadores ante el Racing de Avellaneda, pero enfrenta una seria amenaza: Adrián “Maravilla” Martínez.
El atacante de 33 años es el máximo artillero de esta edición de la Libertadores junto al argentino José Manuel López (Palmeiras), con siete goles cada uno, y fue decisivo con dianas para la Academia en octavos de final contra Peñarol y en cuartos frente a Vélez Sarsfield.