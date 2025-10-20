Dos futbolistas colombianos se enfrentarán “a muerte” por un cupo en la final de la Copa Libertadores 2025

Dos futbolistas colombianos estarán en las semifinales de la Copa Libertadores, que comenzarán este miércoles 22 de octubre con el partido entre Flamengo y Racing, programado para disputarse en el estadio Maracaná de Río de Janeiro desde las 7:30 p. m. En ese encuentro estarán presentes los dos criollos que siguen en competencia. Por un lado, el cartagenero Jorge Carrascal, flamante refuerzo del Flamengo de Brasil tras llegar desde el balompié ruso, podría ser una ficha clave para que su equipo consiga el paso a la final.

De acuerdo con los datos disponibles, el elenco brasileño pagó 12,5 millones de euros al Dinamo de Moscú para quedarse con la ficha del colombiano, quien busca un cupo en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que disputará el Mundial de Norteamérica. Jorge, quien llegó el pasado mes de agosto, suma once partidos con el Fla. En ellos ha anotado un gol y ha dado cuatro asistencias. Además, en los videos que recopilan sus actuaciones ha mostrado algo de “la magia” que lo caracterizó en sus inicios en el balompié profesional.

No obstante, en la Copa Libertadores —torneo en el que ya estaba inscrito cuando se disputaron los cuartos de final— no ha sumado minutos. Se espera que el técnico Filipe Luís (exfutbolista) le dé la oportunidad de brillar en el torneo internacional más importante de Sudamérica.

¿Cómo llega Vergara?

El otro colombiano que jugará el duelo entre argentinos y brasileños será el extremo cordobés Duván Vergara. El futbolista, que brilló con América de Cali durante el primer semestre del año en la Copa Sudamericana, es uno de los refuerzos más importantes que firmó Racing para la segunda parte de este año.

El jugador, de 29 años, llegó al elenco dirigido por Gustavo Costas a cambio de 3 millones de dólares, según los datos que se dieron a conocer en el momento de la operación. Sin embargo, no ha brillado como se esperaba.

Por el momento, suma 17 partidos. En ellos ha anotado tres goles y, por ahora, no registra asistencias. Sin embargo, con su habilidad y velocidad por la banda podría ser uno de los hombres que destrabe el partido en favor del elenco de Avellaneda.