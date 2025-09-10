Flor Denis Ruiz lidera a Colombia en el Mundial de atletismo en Tokio

Los representantes que tendrá Colombia desde este sábado en el Campeonato Mundial de atletismo en Tokio, Japón, combinan experiencia y juventud.
Desde los más veteranos de la delegación, como lo son Flor Denis Ruiz Hurtado, de 34 años, y José Montaña, de 33, hasta los más jóvenes, como Ronal Longa y Marleth Ospino, ambos con 21, el elenco tricolor cuenta con atletas con un buen presente para destacarse ante la élite de las distintas especialidades del deporte base.
De cara al certamen que se celebrará hasta el 21 de septiembre, serán 18 criollos –nueve hombres y nueve mujeres– los que estarán en acción. La cifra hubiera sido más alta sino fuera por la reciente lesión de la marchista Lorena Arenas, subcampeona olímpica en Tokio-2021, quien informó en agosto pasado que, durante un entrenamiento en Suiza, se le inflamó una articulación de un dedo del pie y que lo más conveniente, según los médicos, era tomar reposo. Pese a ellos, Colombia cuenta con tres cupos más en comparación a la edición del Mundial de 2023 en Budapest, Hungría, donde Flor Denis causó sensación al lograr presea de plata en lanzamiento de jabalina.