Así les fue a Flor Denis Ruiz y Valeria Ocampo en la final de jabalina del Mundial de atletismo en Tokio

Colombia contó con dos representantes en la final del lanzamiento de jabalina en el Mundial de atletismo de Tokio, donde el oro se lo llevó, de manera inesperada, otra sudamericana, la ecuatoriana Juleisy Angulo.

Lea: Flor Denis Ruiz y Valentina Barrios, las colombianas a la final del lanzamiento de jabalina en Tokio

La vallecaucana Flor Denis Ruiz, que hace dos años fue subcampeona mundial en Budapest, terminó esta vez en la sexta posición con un registro de 62,32 metros.

Por su parte, su compatriota Valeria Barrios, en plena etapa de consolidación internacional, ocupó el undécimo lugar con 59,14 metros. Cabe recordar que Barrios fue medallista de plata en el Mundial sub-20 de Cali en 2022. Más allá de no estar en el podio, la presencia de dos representantes nacionales en la última instancia del certamen genera ilusión de cara a futuras competencias.