Ante protestas en Estados Unidos, el gobernador de Florida dice que sus ciudadanos pueden atropellar manifestantes si se ven en peligro

“ No tienes que quedarte ahí sentado como un blanco fácil y dejar que la turba te saque del coche y te arrastre por las calles”, añadió.

“Si conduces por una de esas calles y una turba viene, rodea tu vehículo y te amenaza, tienes derecho a huir por tu seguridad. Por lo tanto, si te vas y atropellas a una de estas personas, es su culpa por agredirte”, dijo el gobernador republicano en una entrevista publicada este miércoles en el pódcast The Rubin Report.

Según DeSantis, en Florida “tienes derecho a defenderte”, y subrayó que su estado mantiene una política de “tolerancia absolutamente cero” hacia quienes bloquean vías públicas. “No tienen derecho a tomar las calles”, afirmó.

Las declaraciones del gobernador también se enmarca en un movimiento de protestas que está creciendo con fuerza en Estados Unidos llamado “No Kings”.

“No tenemos reyes. Han desafiado nuestros tribunales, deportado estadounidenses, desaparecido gente de las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos. No hay tronos. No hay coronas. No hay reyes”, dice la página oficial de la organización, que convoca marchas para este 14 de junio.

Asimismo, el sitio tiene un mapa de todos los estados del país con información de lugar y hora las cuales los ciudadanos saldrán a las calles.

Las protestas nacionales previstas para el sábado coincidirán con un inusual desfile militar al que Trump asistirá en Washington.

El desfile, con aviones y tanques de guerra, es para celebrar los 250 años de la fundación del Ejército de los Estados Unidos, pero también ocurrirá el día en que Trump cumpla 79 años.

Por lo tanto, la organización “No Kings” denunció que “el presidente Trump quiere tanques en las calles y una exhibición de dominio digna de la televisión para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende aparentar fuerza”.

Sin embargo, el colectivo también insiste en que su principio de todos los eventos es “el compromiso con la acción no violenta”, por lo que está prohibido llevar cualquier tipo de arma.

Las protestas se realizarán en medio de los disturbios que estallaron en California la semana pasada, luego de una serie de redadas del gobierno federal contra migrantes indocumentados.

El gobierno de Trump mantiene en Los Ángeles a la Guardia Nacional para contener las protestas contra las redadas migratorias.

Aunque las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, también hubo focos de violencia, como la quema de taxis y el lanzamiento de piedras a la policía.

