¡Más talento cafetero! Fluminense anunció el fichaje del extremo Santiago Moreno, ¿será el heredero de Jhon Arias?

La era de un nuevo colombiano ha comenzado en el competitivo fútbol brasileño. Santiago Moreno, atacante de 25 años, fue oficialmente presentado como el flamante refuerzo de Fluminense para esta temporada 25/26.
Este martes 12 de agosto, el club carioca confirmó la noticia que se venía rumorando, sellando la incorporación del atacante por las próximas cuatro temporadas y media, con un contrato que lo vincula al equipo hasta finales de 2029. El Tricolor, a través de sus redes sociales, hizo el anuncio oficial.
