¡Más talento cafetero! Fluminense anunció el fichaje del extremo Santiago Moreno, ¿será el heredero de Jhon Arias?

La era de un nuevo colombiano ha comenzado en el competitivo fútbol brasileño. Santiago Moreno, atacante de 25 años, fue oficialmente presentado como el flamante refuerzo de Fluminense para esta temporada 25/26. Este martes 12 de agosto, el club carioca confirmó la noticia que se venía rumorando, sellando la incorporación del atacante por las próximas cuatro temporadas y media, con un contrato que lo vincula al equipo hasta finales de 2029. El Tricolor, a través de sus redes sociales, hizo el anuncio oficial.

“El Fluminense FC anuncia el traspaso exitoso del delantero colombiano Santiago Moreno. El jugador, que militaba en el Portland Timbers de Estados Unidos, llegó a Río de Janeiro, se sometió a un reconocimiento médico y firmó un contrato indefinido con el club hasta finales de 2029”, detallaron. Moreno llegó al Fluminense con un currículum destacado en la MLS de Estados Unidos, donde militó durante los últimos cuatro años con el Portland Timbers, tras salir de América de Cali.

El gerente general de los Timbers, Ned Grabavoy, reconoció el impacto del colombiano al despedirse. “Apreciamos las contribuciones de Santiago durante su tiempo en Portland y le deseamos lo mejor en su nueva oportunidad”. Durante su paso por el club estadounidense, disputó 131 partidos, anotó 20 goles y, quizás lo más relevante, se consolidó como un socio clave en el ataque al proporcionar 40 asistencias.

El desafío de un legado y el reencuentro con sus compatriotas

Si bien los detalles financieros de la operación no fueron revelados por los clubes, el periodista Julián Capera había adelantado que la transferencia se cerraría por una cifra cercana a los 5,5 millones de dólares, con la posibilidad de sumar otros 500 mil dólares en variables. Cabe destacar que el club América de Cali, club donde Moreno inició su carrera, recibirá una parte de este monto al conservar un 20% de los derechos del jugador desde su salida.

Santiago Moreno en un partido de la MLS con Portland Timbers. FOTO: AFP

Ahora, el principal desafío de Moreno no solo será adaptarse al ritmo competitivo del fútbol brasileño, sino también llenar un vacío significativo en el ataque de Fluminense: el dejado por su compatriota Jhon Arias. Arias, que se convirtió en ídolo del club, fue recientemente transferido al Wolverhampton de la Premier League. Con la llegada de Santiago Moreno, el Fluminense refuerza su presencia colombiana, ya que se une a los también cafeteros Kevin Serna y Gabriel Fuentes bajo la dirección técnica de Renato Gaúcho.