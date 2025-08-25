Empresa paisa, con su tecnología, ayudó a disminuir más de 4.000 toneladas de contaminación en los peajes

No creer que implementar una tecnología que evite detener el carro para sacar unas monedas y pagar un peaje no contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente, es un error. Al menos así lo certificó la Bureau Veritas, que le entregó a la empresa paisa FlyPass un certificado por ayudar a disminuir más de 4.000 toneladas de contaminación, principalmente, en los peajes.
Luis Carlos Martínez, representante de Bureau Veritas, organismo de validación de gases acreditado en Colombia, expresó que “a través del estudio que hizo Flypass se logró calcular cuántas toneladas de dióxido de carbono reduce cada uno de los clientes que se sumaron a la muestra de la compañía. Entonces, con nuestro equipo de cambio climático se hicieron las validaciones y encontramos que efectivamente los clientes lograban reducir estos gases”.