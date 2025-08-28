¿Por qué Fomag reasignó recursos de otros fondos para cubrir salud de los maestros?

Otra controversia se ciñe sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), encargada del manejo del régimen de salud de los maestros. Una información periodística señaló que esa entidad movió recursos de sus reservas internas de las pensiones para garantizar el presupuesto de salud.
Esa decisión que tomó su Consejo Directivo levantó interrogantes sobre la legalidad de esta medida y las posibles repercusiones en el fondo para las pensiones. Sin embargo, ese fondo explicó que esto se debió a la falta de giros por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual generó la necesidad de hacer una reasignación interna de $1,7 billones. Con todo y eso, generó críticas que ese movimiento pusiera en riesgo el futuro de las pensiones de los docentes.