Fondos de pensiones no ven proyectos en Colombia para invertir $125 billones que Gobierno los hará repatriar

Esta semana estuvo llena de debate por el pulso entre el Gobierno y los fondos privados de pensiones. Aunque la mirada ha estado puesta en el decreto que obliga a estos últimos a trasladarle $25 billones a Colpensiones en un lapso de 15 a 30 días, a fuego lento también se cocinan los efectos del Decreto 0369 de 2026, una normativa que redefine las reglas del juego para los próximos cinco años.
La medida establece una restricción clara: los fondos privados solo podrán destinar hasta el 30% de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales. Esto obliga a que el 70% restante se canalice de forma obligatoria hacia inversiones dentro del territorio nacional. En términos prácticos, implica una repatriación masiva de capitales que asciende a cerca de $125 billones en un horizonte de tan solo cinco años.
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La gran pregunta que genera una tensión evidente entre el Ejecutivo y el sector privado no es solo si ese proyecto es legal. El debate de fondo es si el país cuenta con la capacidad técnica, la seguridad jurídica y los proyectos suficientes para absorber semejante cantidad de dinero sin poner en riesgo la rentabilidad y la seguridad de los futuros jubilados. De eso habló EL COLOMBIANO con los ‘duros’ del sector.