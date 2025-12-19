Estas son las mujeres que mueven el mundo: ranking de las 100 más poderosas de 2025

En un contexto global atravesado por profundos cambios económicos, políticos y sociales —en el que las mujeres enfrentaron múltiples desafíos, como una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerados y la exclusión del acceso a la tierra, las finanzas y los empleos decentes—, varias líderes se consolidaron como referentes al encabezar sectores que hoy definen el rumbo de la tecnología, las finanzas y la política. En este escenario, Forbes publicó la vigésima segunda edición de su listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo, elaborado con base en cuatro criterios clave: riqueza, presencia mediática, impacto y alcance de su influencia. Puede leer: Así es la brecha salarial en Colombia: mientras hombres ganan 100 pesos, mujeres reciben 89 pesos La clasificación de este año muestra cómo el poder se concentra en quienes manejan el capital, la infraestructura tecnológica y las instituciones centrales de la economía global. Se trata de mujeres que ocupan posiciones estratégicas en ámbitos que marcarán el rumbo mundial, desde la política monetaria europea y la industria de semiconductores hasta la banca internacional y la reconfiguración manufacturera. En total, el listado reúne a 100 mujeres, incluidas 17 recién llegadas, que concentran un poder económico colectivo de 37 billones de dólares y ejercen influencia sobre más de 1.000 millones de personas. Este es el top 5, según Forbes: Entérese: Estas son las 19 mujeres empresarias más admiradas de Colombia, según Merco 2025

1. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Asumió la presidencia de la Comisión Europea en julio de 2019, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo, desde el cual se impulsa la legislación que impacta a más de 450 millones de ciudadanos europeos. Antes de llegar a esta posición, integró durante 14 años el gabinete de la entonces canciller alemana Angela Merkel, el periodo más prolongado para un miembro de ese equipo. En los últimos seis años de esa etapa se desempeñó como ministra de Defensa de Alemania. En julio de 2024 fue reelegida para un segundo mandato de cinco años, en el que ha señalado como una de sus principales prioridades el fortalecimiento de la democracia europea.

2. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

Asumió la presidencia del Banco Central Europeo en noviembre de 2019, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la autoridad monetaria de la zona euro. Desde ese cargo, tiene la responsabilidad de definir la política monetaria en un contexto complejo, marcado por presiones inflacionarias y el desafío de sostener el crecimiento económico. Lea también: Del 38% al 81%, así se dio el salto histórico de los contratos escritos en el trabajo doméstico en Medellín Antes de llegar al BCE, Lagarde estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional entre 2011 y 2019, etapa en la que también hizo historia al ser la primera mujer en dirigir el organismo encargado de velar por la estabilidad financiera global.

3. Sanae Takaichi, primer ministra de Japón

En octubre de 2025, asumió como primera ministra de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en ocupar el cargo. De línea conservadora dura, ha citado en repetidas ocasiones a Margaret Thatcher, la llamada “Dama de Hierro”, como una de sus principales referencias políticas. Ingresó al Parlamento en 1993 y, desde entonces, ha desempeñado varios cargos de alto perfil dentro del Partido Liberal Democrático (PLD). Takaichi llega al poder en un momento complejo, cuando la cuarta economía más grande del mundo enfrenta desafíos persistentes como la inflación y el estancamiento de los salarios.

4. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Llegó al cargo el 22 de octubre de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el gobierno italiano. Además, lidera el partido derechista Hermanos de Italia, organización que ayudó a fundar en 2012 y que la llevó al poder. Su trayectoria política comenzó temprano: a los 15 años se vinculó a la rama juvenil del Movimiento Social Italiano, una colectividad creada por simpatizantes del exdictador Benito Mussolini y catalogada por analistas como de corte neofascista. Con el paso de los años, Meloni se consolidó como una de las figuras más visibles del nacionalismo europeo, impulsando una agenda centrada en el conservadurismo social, el endurecimiento de las políticas migratorias y un enfoque económico de carácter proteccionista. Vea también: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

5. Claudia Sheinbaum, presidenta de México