Van por el record guinness: los Rolling Stones lanzarán Foreign Tongues, su disco de estudio número 25

Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards conversaron sobre el lanzamiento de su próximo álbum. Foto: Afp.

“¡Sí, seguimos divirtiéndonos muchísimo!”, exclamó Mick Jagger junto a Keith Richards, con quien fundó el grupo en Londres en 1962, y Ronnie Wood, que se unió a los Stones en 1976. Los tres músicos británicos conversaron con el presentador y humorista Conan O’Brian sobre el nuevo disco, ante periodistas e invitados reunidos en Brooklyn. Foreign Tongues (”Lenguas extranjeras”) será el 25º álbum de estudio de los Stones. El último, Hackney Diamonds, recibió en 2023 una buena acogida crítica y comercial, dando un nuevo impulso creativo al grupo tras 18 años sin un álbum de estudio original. Ese disco fue el primero que lanzaron tras la muerte de su histórico baterista Charlie Watts en 2021. Siga leyendo: Frágil, la obra de teatro que cuenta los altibajos de la migración colombiana, se presenta en Medellín

El estadounidense Andrew Watt, uno de los productores más solicitados del momento, vuelve a estar al mando de este álbum, como lo estuvo en el anterior. “Fue la mejor experiencia de mi vida... Soy su mayor fan en el mundo”, declaró Watt a la AFP al recordar el mes pasado en Londres grabando con el grupo. Un mes para producir un álbum “no es mucho tiempo”, señaló Mick Jagger. Al escuchar los temas, “uno podría creer que estamos en 1968, tu voz está impecable”, le dijo Conan O’Brian a Mick Jagger. “Tomaba muchas más drogas en 1968...”, respondió el cantante, ante las risas de la sala.