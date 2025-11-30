¡La Fórmula 1 arde! Verstappen ganó en Catar y metió a McLaren en un final de infarto rumbo a Abu Dabi

El Mundial de Fórmula 1 quedó al rojo vivo después de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Catar, una carrera llena de giros inesperados que dejó a los McLaren contra las cuerdas y que estiró la definición hasta la última fecha en Abu Dabi. El neerlandés, con instinto de depredador, aprovechó un error estratégico monumental de McLaren y le puso picante a un campeonato que parecía encarrilado para Lando Norris. Verstappen ahora recortó casi todo el terreno y llegó a 396 puntos, apenas 12 menos que Norris (408) y cuatro por debajo de Oscar Piastri (392), quien fue segundo en Catar. La lucha está abierta y promete un cierre de infarto la otra semana. Puede leer: Luto en el deporte mundial: falleció expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

Error de McLaren: la jugada que cambió la carrera

La carrera dio un giro total en la vuelta 7, cuando el accidente entre Gasly y Hülkenberg obligó a sacar el safety car. Allí se partió la estrategia, Verstappen entró a boxes con la mayoría del pelotón, mientras McLaren decidió mantener en pista a sus dos pilotos. La jugada salió cara. “Tomamos la buena decisión al entrar durante el safety car”, celebró Verstappen después de una actuación casi quirúrgica, desde la partida en la que ya había superado a Norris. El nuevo reglamento obligaba a todos a parar mínimo dos veces, porque los neumáticos solo podían usarse 25 vueltas. McLaren no leyó bien el guion y, cuando Norris y Piastri finalmente hicieron sus paradas, se encontraron con tráfico y perdieron el control de la carrera. Entérese: Fin de semana increíble para Max Verstappen, que ganó el Gran Premio de Azerbaiyán

Así quedó el podio y la batalla por el título de la Fórmula 1

Piastri, que había arrancado desde la pole y manejado sólido en las primeras vueltas, tuvo que conformarse con la segunda posición tras un cierre a todo o nada. El español Carlos Sainz (Williams) completó el podio, mientras Norris solo pudo remontar hasta el cuarto puesto, minimizando daños pero devolviendo medio Mundial. “Es duro de asumir, pero hablaremos como equipo. Era evidente lo que debíamos hacer”, reconoció un frustrado Piastri. El Top 10 lo completaron Antonelli (Mercedes), Russell, Alonso, Leclerc, Lawson y Tsunoda. Le puede interesar: McLaren se corona campeón del mundo de constructores en la F1 2025: segundo equipo más laureado de la historia

La F1 llega a Abu Dabi con tres candidatos

La última vez que el título se definió en la carrera final fue en 2021, cuando Verstappen le arrebató el campeonato a Lewis Hamilton en la última vuelta. Ahora, el neerlandés vuelve al escenario decisivo con su candidatura encendida. Y no está solo, Norris llega líder, pero sin margen para fallar; Piastri está a 16 puntos y también depende de una carrera perfecta. Es un triple duelo que no se veía desde 2010, cuando Sebastian Vettel ganó su primer título ante cuatro aspirantes. Siga leyendo: Checo Pérez vuelve a la F1: lo hará con la escudería Cadillac junto a Valtteri Bottas

