Foro: Centro de Medellín: Oportunidades, transformación y hábitat

Cerca de un millón 300 mil personas transitan por el Centro de Medellín a diario. En este territorio viven cerca de 80.000 personas, pero allí confluyen diariamente quienes trabajan, estudian, compran, hacen trámites, buscan servicios, disfrutan de la cultura y visitan la ciudad.

Es decir: el Centro no es solamente un lugar de la ciudad. El Centro es un lugar de todos. Y precisamente por eso, su transformación tampoco puede ser responsabilidad de un solo actor. La ciudad enfrenta desafíos como la seguridad, la movilidad, la vivienda, el espacio público, el cambio climático, la gentrificación y las brechas sociales.

Pero también tiene algo fundamental: un territorio con historia, patrimonio, actividad económica, cultura, conocimiento y una enorme capacidad para volver a convertirse en punto de encuentro.

Ese es el propósito de esta gran conversación. Generar una reflexión ciudadana sobre los desafíos de la gestión urbana y, sobre todo, propiciar una visión compartida que permita pasar de la conversación a proyectos, de los diagnósticos a las soluciones y de las ideas a la acción.