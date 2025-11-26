Fortaleza venció a Bucaramanga y sigue en la lucha por un cupo en la final de la Liga

Con un certero cabezazo al minuto 89 de Sebastián Ramírez, Fortaleza le propinó una dolorosa derrota a Atlético Bucaramanga, que perdió 2-1 este miércoles en la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025 en el Estadio Departamental Américo Montanini de la capital santandereana.
Cuando se creía que el elenco local, dirigido por Leonel Álvarez iba a reaccionar tras encontrar la igualdad transitoria, Fortaleza adelantó líneas y, con eficacia, logró quedarse con los tres puntos.