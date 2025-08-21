Revelan nueva foto de Epa Colombia después de su traslado a la Escuela de Carabineros

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá.
El movimiento de centro carcelario se realizó el pasado 20 de agosto, luego de que el Ministerio de Justicia y el Inpec avalaran la solicitud de su defensa. El abogado Francisco Bernate explicó que la decisión se tomó tras advertir posibles riesgos de seguridad para la empresaria dentro de El Buen Pastor.
Con la autorización, Barrera Rojas fue llevada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. A su llegada, se le practicó el procedimiento de reseña, en el cual se tomó una nueva fotografía difundida por Noticias Caracol.