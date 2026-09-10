Un caballito de mar y sus diminutas crías protagonizan la foto ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026

La extraordinaria foto de Anton fue tomada en Mo’orea, en la Polinesia Francesa, donde realizó un trabajo difícil al sumergirse con un rebreather y pasar horas buscando uno de estos ejemplares en aguas poco profundas y cubiertas de algas marinas.

La fotografía de un caballito de mar macho y dos crías diminutas en la inmensidad del océano fue la ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026, cuyo autor es el fotógrafo francés Julien Anton . La entidad recibió más de 15.000 imágenes de fotógrafos de todo el mundo, que abarcan vida silvestre, conservación, aventura, bellas artes y conexión humana.

Si bien la interpretación de esta obra de arte es individual para cada espectador, lo que se intenta mostrar es un proceso natural en el que un caballito de mar permanece junto a sus crías antes de que estas se independicen y se enfrenten a un mundo incierto.

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Pero también busca mostrar un reflejo sombrío, con un toque nostálgico sobre estos animales de la familia Syngnathidae, a la que pertenecen los caballitos de mar, los peces pipa y los dragones de agua. La fotografía de Anton fue nombrada ganadora en la categoría de Vida Silvestre Marina antes de ser elevada al premio principal.

“Pasamos incontables horas buscando en condiciones difíciles, sin ninguna garantía de encontrar un solo caballito de mar. Eso es lo que hizo que el momento fuera tan extraordinario: cuando los ejemplares jóvenes se volvieron hacia el adulto, sentí que era algo mucho más allá de lo que me había atrevido a soñar”, dijo Julien Anton a Ocean Photographer of the Year 2026.

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El francés no se considera un fotógrafo profesional, sino más bien un aventurero que captura con imágenes lo que vive, comparte y siente. “Espero que esta imagen sirva de puente entre la ciencia, la conservación y un mundo que merece saber lo que está en juego”, añadió.

Cabe recordar que los caballitos de mar son animales tan particulares como el ornitorrinco, un mamífero con características poco comunes, puesto que son los machos quienes llevan los embriones que deposita la hembra en una bolsa especial. Después de unas dos a cuatro semanas, el caballito macho da a luz y libera a las crías (entre 20 y 1.000 huevos) mediante contracciones o bombeo y empuje.

Este “parto” suele producirse durante la luna llena, y las crías inmediatamente deben enfrentarse a todo lo que trae consigo el océano, como los depredadores, las condiciones del entorno y la interacción humana.

Otro aspecto del comportamiento de los caballitos de mar es que algunas especies son monógamas, al menos durante su etapa reproductiva. Su cortejo es extraordinario y puede incluir cambios en la coloración, que utilizan para camuflarse o comunicarse.

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