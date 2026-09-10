Un caballito de mar y sus diminutas crías protagonizan la foto ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026

La fotografía de un caballito de mar macho y dos crías diminutas en la inmensidad del océano fue la ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026, cuyo autor es el fotógrafo francés Julien Anton. La entidad recibió más de 15.000 imágenes de fotógrafos de todo el mundo, que abarcan vida silvestre, conservación, aventura, bellas artes y conexión humana.
La extraordinaria foto de Anton fue tomada en Mo’orea, en la Polinesia Francesa, donde realizó un trabajo difícil al sumergirse con un rebreather y pasar horas buscando uno de estos ejemplares en aguas poco profundas y cubiertas de algas marinas.