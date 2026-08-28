¿Se lo perdió? Así quedaron las bellísimas fotografías del eclipse lunar desde Medellín y otros lugares

Con música de fondo de “Interstellar”, los internautas inundaron las redes con sus registros de uno de los fenómenos astronómicos que no volverán a verse hasta 2029. La “Luna de sangre” fue protagonista entre la noche del jueves 27 y la madrugada de este viernes, cuando la sombra de la Tierra llegó a cubrir hasta el 93 % de la superficie lunar. Desde Medellín, el fenómeno pudo observarse y quedó registrado en fotografías que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. La capital antioqueña no fue la única: aficionados de Bogotá, Cali y otras ciudades del país y del mundo también apuntaron sus cámaras hacia la Luna para guardar imágenes del eclipse. Entérese: En vivo eclipse 2026 | La Luna roja no se volverá a ver hasta 2029; no se pierda la oportunidad Esta es una recopilación de las fotos y videos más hermosos que dejo el fenómeno astronómico:

La transformación comenzó a hacerse visible desde las 9:30 p. m., cuando la Luna empezó a oscurecerse de manera progresiva. El fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y su sombra se proyecta sobre el satélite natural. Le puede intersar: Perseidas, un eclipse y más fenómenos astronómicos de agosto visibles desde Colombia

En Medellín, las condiciones permitieron seguir el eclipse y registrar cómo la sombra avanzaba sobre la superficie lunar. Las fotografías de aficionados muestran distintas etapas del fenómeno, desde el inicio del oscurecimiento hasta el momento de mayor cobertura. Lea también: En imágenes: NASA muestra el cráter que dejó el cohete de Elon Musk al estrellarse contra la Luna

En Bogotá y Cali, otros observadores también compartieron sus registros. Las redes sociales terminaron convirtiéndose en un álbum colectivo del eclipse, con fotografías tomadas desde distintos puntos del país. Entre las imágenes compartidas están las de Diego González, quien registró el desarrollo del fenómeno.

El clímax llegó alrededor de las 11:00 p. m., cuando la sombra terrestre cubrió buena parte del disco lunar. En ese momento, la Luna quedó parcialmente oscurecida y apenas un sector permaneció iluminado. Conozca: Las bellísimas fotografías que dejó la ‘Luna de Fresa’ en diferentes partes del mundo

El color rojizo o cobrizo que caracteriza a este tipo de eclipses explica el nombre popular de “Luna de sangre” o “Luna roja”. No se trata de un cambio físico en el satélite.

La explicación está en la luz solar. Francisco Andolz, director de operaciones del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, explicó que la tonalidad aparece por la manera en que la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la Luna. Lea también: La empresa paisa que está entre 10 finalistas de la Nasa para enviar comida 3D a Marte

Así, mientras la sombra de la Tierra avanzaba sobre el satélite, la Luna adquiría progresivamente esa apariencia rojiza que se pudo capturar en cámaras y teléfonos.