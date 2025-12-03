Ojo: Envigado estrenará sus primeras cámaras de fotomultas en esta vía principal

Aunque por años desde la Alcaldía de Envigado decían tajantemente que no iban a instalar cámaras de fotomultas, finalmente implementaron estos dispositivos y ya ubicaron los dos primeros. El argumento, según el gobierno municipal, es la alta accidentalidad que se presente en un céntrico corredor que pasa por su jurisdicción.
Se conoció que las dos cámaras estarán en el kilómetro 9+500 de la vía Las Palmas, sector Bramasole, usada por los conductores para movilizarse desde y hacia el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, o a municipios del Oriente antioqueño como La Ceja, La Unión o El Retiro, siendo esta la primer cámara que se ubica en Envigado.