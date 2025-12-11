Gobernación publicó cartel de los encapuchados del “Poli” por los que ofrece $100 millones

Tras anunciar una recompensa de $100 millones por información que lleve a la captura de los responsables de incendiar una oficina esta semana en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un cartel con las personas que presuntamente estuvieron detrás de ese acto de vandalismo.
Según el reporte preliminar de las autoridades, aproximadamente diez encapuchados ingresaron al campus y prendieron fuego a uno de los despachos administrativos de la institución. Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudió al plantel educativo para controlar las llamas que consumieron por completo esta oficina, en la que hubo pérdida de muebles, enseres y algunos documentos.