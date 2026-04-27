Fotos y vídeos | Impresionantes imágenes del voraz incendio en una bodega en Itagüí

El cielo del sur del Valle de Aburrá se tiñó de un gris denso este lunes 27 de abril. No se trataba de nubarrones de lluvia, sino de una imponente columna de humo que, desde la una de la tarde, alertó a ciudadanos y autoridades, debido a un voraz incendio en una bodega. Le puede interesar: Ejército interviene mina ilegal en San Luis, Antioquia, que le dejaba $1.600 millones de renta al Clan del Golfo Lo que comenzó como un reporte local en Itagüí se transformó rápidamente en una emergencia metropolitana captada en decenas de videos que circulan por redes sociales, mostrando la magnitud del fuego devorando una estructura industrial.

El presunto origen del fuego

La emergencia se localiza en los predios de la antigua fábrica de Coltejer, un punto emblemático del municipio que hoy funciona como complejo de bodegas. Según los informes oficiales, el foco de la conflagración se sitúa en una empresa dedicada a la comercialización de bicicletas. Las imágenes difundidas por testigos muestran llamas de varios metros de altura saliendo por los techos de las ninfas, mientras el material inflamable dentro de las bodegas acelera la propagación del calor.

FOTO: Manuel Saldarriaga

Dada la voracidad del incendio, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí se vio obligado a solicitar refuerzos inmediatos a sus municipios vecinos.La magnitud del evento ha quedado registrada en tomas aéreas y grabaciones de transeúntes que evidencian la llegada en cadena de máquinas de extinción desde diversos puntos de la subregión. Sebastián Moreno, técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de la Alcaldía de Itagüí, confirmó el despliegue técnico y humano en la zona. “En este momento contamos con más de 40 bomberos que se encuentran en labores de extinción de incendios”, detalló.

FOTO: Manuel Saldarriaga

Apoyo metropolitano en la zona de impacto

La respuesta operativa ha integrado una gran parte de la capacidad de socorro del Valle de Aburrá. En el sitio de la emergencia, además de la unidad local, trabajan actualmente tripulaciones de los cuerpos de bomberos de: Sabaneta, Envigado, Bello, Medellín, La Estrella y Caldas, para un total de hasta 80 uniformados. Las autoridades mantienen el área acordonada mientras los organismos de socorro intentan confinar las llamas para evitar que alcancen bodegas contiguas en el antiguo complejo textil. Los informes visuales siguen alimentando la cronología de una emergencia que aún se mantiene activa.