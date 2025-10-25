Fotos y negativos revelan otra cara de Medellín: género, memoria y el mito de la “raza antioqueña” en el siglo XIX

En el archivo de la Biblioteca Pública Piloto, una investigadora examinaba placas de vidrio de los antiguos estudios de Fotografía Rodríguez y Benjamín de la Calle. Lo que vio al inclinar una de ellas bajo la luz fue el inicio de una investigación que transformaría su manera de entender la historia visual de Antioquia.
“Cuando uno las empieza a mover, porque esto no se ve necesariamente de manera inmediata, uno tiene que hacer que la luz caiga sobre la placa del negativo de una forma muy particular para darse cuenta de que la piel de las personas retratadas estaba altamente retocada”, explica Juanita Solano, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes.