Crece la lista de fracasos que ha tenido Petro frente a la Corte Constitucional

A escasos meses de concluir su periodo presidencial y en medio de una crisis fiscal que amenaza la sostenibilidad de las finanzas del Estado, el presidente, Gustavo Petro, encajó el hundimiento definitivo de su segunda declaratoria de emergencia económica por cuenta de una contundente decisión de la Corte Constitucional.
Ese tribunal dejó sin piso jurídico la estrategia del mandatario de legislar por decreto ante la falta de mayorías en el Congreso, un revés que se sumó a una extensa lista de iniciativas, leyes bandera y reformas estructurales declaradas inexequibles durante los últimos cuatro años, por una Corte que terminó erigida como el principal contrapeso institucional en este cuatrienio.
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