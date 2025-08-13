Fracking en EE. UU. le salva el año a Ecopetrol en medio de la peor caída de utilidades desde la pandemia

En el primer semestre de 2025, Ecopetrol produjo en promedio 750.000 barriles diarios de petróleo. La cifra no es menor, pero la verdad es que buena parte del mérito no está en Colombia, sino en Estados Unidos. El Permian, el yacimiento de no convencionales en el que la petrolera colombiana es socia de Occidental Petroleum (WeAreOxy), creció 15,8% y se consolidó como el salvavidas de la compañía. Hoy, el fracking en esta región texana representa el 15% de la producción total del Grupo Ecopetrol. Puede leer más: Ganancias de Ecopetrol están en el nivel más bajo desde pandemia, ¿qué está pasando? Paradójicamente, este mismo proyecto es uno de los que el presidente Gustavo Petro ha insistido en vender, pese a que en este momento es la columna vertebral de la producción.

La foto real de Ecopetrol: utilidades desplomadas y un Brent culpable a medias

El segundo trimestre de 2025 dejó un golpe duro: 1,8 billones de pesos de utilidad neta, el nivel más bajo desde 2021. La caída frente al mismo trimestre de 2024 fue del 46,4% y, si se mira el histórico, la contracción es dramática, ya que eso equivale a un desplome del 82% en apenas tres años. Así están las cifras: 2022: 10,5 billones 2023: 4 billones 2024: 3,4 billones 2025: 1,8 billones Además lea: Ecopetrol completó 10 trimestres consecutivos de caída en sus ganancias: entre abril y junio bajaron 46% El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, atribuyó la situación a la caída del precio del Brent. Sin embargo, los datos no respaldan del todo esta explicación, debido a que el Brent pasó de 68,83 dólares en 2021 a 68,01 dólares en 2025, una baja mínima. Pero hay que precisar que, en el segundo trimestre, el precio promedio del Brent cayó de 85 dólares en 2024 a 66,7 dólares en 2025. Esto golpeó ingresos y márgenes: las ventas trimestrales bajaron 9,1%, el margen EBITDA cayó a 37,5%, el más bajo desde 2021. Sin embargo, el desplome de utilidades es mucho mayor de lo que explica solo el precio del crudo, lo que apunta a problemas internos de eficiencia y menores volúmenes de gas y GLP en el mercado local, coinciden los analistas.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Los expertos le ponen lupa a las cifras de Ecopetrol

La explicación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, de que la caída en las utilidades se debe principalmente al precio del Brent, no convence a todos. Los economistas coinciden en que el factor precio pesa, pero no explica por sí solo un desplome tan pronunciado. Conozca más: Ecopetrol enfrenta demanda por US$22 millones: lo que hay detrás del lío judicial por contrato de helicópteros Para Germán Machado, economista y profesor de la Universidad de los Andes y del CESA, la explicación oficial no basta. “En términos reales, las utilidades de Ecopetrol en el primer semestre de 2025 cayeron 37% frente al mismo periodo de 2024... pero ojo, que en 2024 ya habían caído, y en 2023 también. Si se compara con 2022, el desplome es del 78%. El Brent explica cerca del 40% de esa reducción en tres años, pero no todo”. Por su parte, el ingeniero y PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst, Camilo A. Gallego, lanzó la pregunta incómoda: “¿Cuál es la novedad?”. Lo dijo porque los precios internacionales del petróleo llevan bajando desde 2022. “En Petrobras, por ejemplo, el aumento de utilidades tiene efectos no recurrentes; si se descuentan, el crecimiento operativo es más moderado. El Brent puede explicar parte, pero no lo es todo”.

En lo operativo, la voz de Sergio Cabrales, investigador del sector minero-energético, aporta contexto al decir que la producción total del Grupo Ecopetrol cayó 0,5% en el segundo trimestre frente al mismo periodo de 2024, principalmente por una menor producción de gas natural, que pasó de 121,3 kbped a 103,9 kbped. “La excepción fue el Permian, que creció de 98,2 kbped a 115,5 kbped, impulsado por crudo y gas, y ya representa el 15,3% de la producción total”.

Siga leyendo: SEC podría investigar a Ecopetrol por posible conflicto de interés en compra de apartamento de Ricardo Roa La advertencia más política viene de Diana del Pilar Lasprilla, con casi tres décadas en el sector energético. “La producción en Colombia disminuye 23.000 barriles equivalentes por día. Aunque el Permian compensa con 17.000 barriles más, el engranaje financiero es distinto frente a las finanzas públicas”.

Comparación con otras petroleras: no todas pierden