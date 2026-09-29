Oler bien gana importancia en Colombia: fragancias alcanzaron $2,49 billones en ventas en 2025

Los colombianos cada vez se preocupan más por oler bien. Y no se trata solamente de ducharse y ponerse la ropa, sino de incorporar a su rutina diaria de aseo personal, perfumes de calidad y desodorantes que tengan un aroma agradable. En 2017, la empresa internacional de grifería Hansgrohe encargó a la consultora Euromonitor un estudio sobre los hábitos de ducha en distintos países. Lea también: H&M abrirá tienda de 2.132 metros cuadrados en Premium Plaza Los resultados revelaron que Colombia, con el 71,4 % de los encuestados que afirmó ducharse todos los días, compartió con España el segundo lugar del listado, solo por detrás de México, donde el 75,3 % dijo hacerlo diariamente. En el listado también aparecen Australia (65,8 %), Francia (63,4 %), Japón (57,5 %), Estados Unidos (57,4 %), Alemania (53,8 %), Rusia (50,2 %) y Reino Unido (49,2 %).

Del control del olor a la experiencia olfativa

Euromonitor también reveló que, en Colombia, las fragancias alcanzaron $2,49 billones en ventas retail durante 2025, lo que representa un crecimiento del 12 % frente al año anterior. Las fragancias masivas fueron, además, el segmento más grande y dinámico de la categoría, en un contexto en el que los consumidores buscan alternativas que combinen una experiencia aspiracional con precios más accesibles.

Película El Perfume. FOTO: Colprensa

Y es que el olfato siempre ha sido uno de los sentidos más difíciles de traducir en palabras, pero también es relevante porque un simple aroma puede llevarnos a recuerdos agradables que dejaron huella en nuestra infancia o en nuestras relaciones de pareja. Entérese: Colombia prohíbe importar bienes hechos con trabajo forzoso, ¿un paso para cumplir exigencia gringa? Una de esas tendencias es la perfumería gourmand, que toma referencias de frutas, postres y otros ingredientes reconocibles para construir composiciones dulces y envolventes. Según la base global de nuevos productos de Mintel, los lanzamientos de fragancias gourmand aumentaron siete puntos porcentuales entre 2022 y 2024. Las marcas de desodorante ya no buscan que estos productos solo protejan del mal olor, sino también que el usuario tenga una experiencia olfativa que vaya acorde con su personalidad. Esto puede representar un ahorro, ya que, si se utiliza un desodorante con olor a frutas, por ejemplo, no sería necesario utilizar un perfume. Marcas como AXE han ampliado en el país su Colección de Fragancias Finas con Cherry Spritz y Peach Infusion, dos aerosoles corporales que buscan unir dos atributos que durante años estuvieron en terrenos diferentes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas