Oler bien gana importancia en Colombia: fragancias alcanzaron $2,49 billones en ventas en 2025

Los colombianos cada vez se preocupan más por oler bien. Y no se trata solamente de ducharse y ponerse la ropa, sino de incorporar a su rutina diaria de aseo personal, perfumes de calidad y desodorantes que tengan un aroma agradable.
En 2017, la empresa internacional de grifería Hansgrohe encargó a la consultora Euromonitor un estudio sobre los hábitos de ducha en distintos países.
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Los resultados revelaron que Colombia, con el 71,4 % de los encuestados que afirmó ducharse todos los días, compartió con España el segundo lugar del listado, solo por detrás de México, donde el 75,3 % dijo hacerlo diariamente.
En el listado también aparecen Australia (65,8 %), Francia (63,4 %), Japón (57,5 %), Estados Unidos (57,4 %), Alemania (53,8 %), Rusia (50,2 %) y Reino Unido (49,2 %).