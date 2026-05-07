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Frágil, la obra de teatro que cuenta los altibajos de la migración colombiana, se presenta en Medellín

La obra fue escrita por Manuel Orjuela a partir de las experiencias de un cantante lírico.

  • La obra Frágil tiene una duración de setenta minutos y cuenta con tres actores en escena. Foto: Cortesía Lina Castaño.
    La obra Frágil tiene una duración de setenta minutos y cuenta con tres actores en escena. Foto: Cortesía Lina Castaño.
El Colombiano
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hace 14 minutos
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El 8 y 9 de mayo, a las 7:30 p. m., el Teatro Comfama recibirá la obra Frágil, un montaje dirigido por el director bogotano Manuel Orjuela y producido por la compañía Señor M, que aborda la experiencia migratoria a través del teatro y la música en vivo.

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La obra está inspirada en el cuento Los emigrantes, escrito por Ángel Higuita Bustamante, a partir de su experiencia de migrante en Alemania mientras realizaba estudios de maestría en ópera. La historia sigue a un cantante colombiano radicado en Europa que recibe la visita de dos amigos de Pereira.

Según Orjuela, la historia nació hace más de una década durante una conversación informal con Higuita Bustamante. “Me contó la historia de dos amigos que le llegaron a Alemania para ayudarlos a pasar a Estados Unidos. Me pareció muy divertida y muy conmovedora”, explicó el director. El año pasado, el tenor convirtió la anécdota en un cuento y posteriormente el equipo de Señor M la adaptó para el escenario.

Las primeras funciones se realizaron en el apartamento de Orjuela en Bogotá, espacio donde el director suele realizar montajes teatrales. Más adelante, la obra participó en el Festival Internacional de las Artes Vivas y posteriormente inició una circulación por distintos escenarios, incluida una función para 250 espectadores en la Universidad Javeriana.

Medellín es la primera ciudad por fuera de Bogotá a la que llega Frágil. Para Orjuela, el montaje conecta especialmente con el público antioqueño debido a la relación histórica de la región con la migración. “La obra toca muchas fibras del mundo paisa y de la vida dura del migrante, tanto en Europa como en Estados Unidos”, señaló.

El director afirmó que el contexto internacional actual también influyó en la decisión de producir la obra en este momento. “Nos está doliendo a todos la forma tan infame en que están devolviendo a muchas personas migrantes. Queríamos hablar de ese dolor desde el teatro”, dijo. Aunque aclaró que el montaje no pretende ser una denuncia política directa, sí muestra las consecuencias humanas de la separación familiar, la soledad y la búsqueda de oportunidades fuera del país.

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Uno de los elementos centrales de Frágil es el diálogo entre el teatro y el canto lírico. El personaje principal es interpretado por Camilo Colmenares, quien combina actuación y música en escena. Orjuela explicó que la intención fue acercar la ópera al público cotidiano y alejarla de la solemnidad tradicional. “De repente el personaje habla y luego canta, pero no se siente distante, sino cercano y hasta divertido”, afirmó.

El montaje tiene una duración de 70 minutos y cuenta además con las actuaciones de Daniel Gómez y Mateo Galvis. La música será interpretada en vivo por el pianista Andrés Hurtado, quien acompañará la función con el piano del teatro.

Orjuela, quien suma más de 60 espectáculos en su trayectoria, destacó además el crecimiento reciente del público teatral en Medellín y en otras ciudades del país. “La gente está llenando las salas y eso no sucedía hace algunos años. El fenómeno teatral está creciendo mucho”, aseguró.

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