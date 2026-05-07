Frágil, la obra de teatro que cuenta los altibajos de la migración colombiana, se presenta en Medellín

El 8 y 9 de mayo, a las 7:30 p. m., el Teatro Comfama recibirá la obra Frágil, un montaje dirigido por el director bogotano Manuel Orjuela y producido por la compañía Señor M, que aborda la experiencia migratoria a través del teatro y la música en vivo.

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La obra está inspirada en el cuento Los emigrantes, escrito por Ángel Higuita Bustamante, a partir de su experiencia de migrante en Alemania mientras realizaba estudios de maestría en ópera. La historia sigue a un cantante colombiano radicado en Europa que recibe la visita de dos amigos de Pereira.

Según Orjuela, la historia nació hace más de una década durante una conversación informal con Higuita Bustamante. “Me contó la historia de dos amigos que le llegaron a Alemania para ayudarlos a pasar a Estados Unidos. Me pareció muy divertida y muy conmovedora”, explicó el director. El año pasado, el tenor convirtió la anécdota en un cuento y posteriormente el equipo de Señor M la adaptó para el escenario.

Las primeras funciones se realizaron en el apartamento de Orjuela en Bogotá, espacio donde el director suele realizar montajes teatrales. Más adelante, la obra participó en el Festival Internacional de las Artes Vivas y posteriormente inició una circulación por distintos escenarios, incluida una función para 250 espectadores en la Universidad Javeriana.