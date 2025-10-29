Francia aprueba una ley que redefine la violación e incorpora el consentimiento al Código Penal

Los legisladores franceses aprobaron el miércoles un proyecto de ley que define la violación como cualquier acto sexual no consentido, convirtiendo a Francia en el país europeo más reciente en adoptar una legislación basada en el consentimiento.
El Código Penal consagrará ahora el principio del consentimiento en la definición del delito de violación, después de que el Senado respaldara la medida en la votación final de un largo proceso legislativo.
El texto marca un paso “de una cultura de la violación a una cultura del consentimiento”, declaró la diputada centrista Véronique Riotton, coautora del proyecto, tras su aprobación en la cámara baja la semana pasada.