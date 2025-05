En medio de un evento para conmemorar los 174 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, la vicepresidenta aseguró que las acciones que ha podido ejecutar desde su cargo ha sido gracias a la cooperación internacional. En ese sentido, volvió a rechazar la decisión del presidente de separarla del Ministerio de la Igualdad.

“No me han dejado gobernar. Cuando pensaba llevar la inversión a los territorios, el presidente tomó una decisión y es separarme de ese ministerio y poner a otra persona”. Y añadió: “no he podido gobernar de manera concreta llevando respuestas desde una institución con presupuesto a los territorios”.