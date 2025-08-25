Francia Márquez inicia gira de “reconexión” por África para fortalecer lazos diplomáticos y comerciales

“ Esta misión de reconexión con África es una iniciativa del Gobierno para consolidar la agenda diplomática internacional desde el Sur Global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva, convergencia regional, seguridad humana y justicia social”, señaló el comunicado oficial.

Según informó la Vicepresidencia, el objetivo de la gira es “fortalecer y ampliar las relaciones diplomáticas, económicas, educativas, políticas, culturales y de cooperación” entre Colombia y esas naciones.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez , emprenderá este 26 de agosto su tercer viaje oficial a África en una misión diplomática que se extenderá hasta el 1 de septiembre con paradas en Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria .

Márquez viajará acompañada por funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Comercio, Agricultura y Ambiente, además de delegados de instituciones como Procolombia, Invima, ICA, la Aeronáutica Civil y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC).

Durante la gira se prevé la firma de acuerdos comerciales, culturales y diplomáticos, así como reuniones bilaterales con autoridades gubernamentales para impulsar inversiones y exportaciones en sectores como el agropecuario, energías limpias, industria farmacéutica y productos de origen étnico, como el viche.

El Gobierno también espera avanzar en mecanismos de cooperación dentro de la Zona de Libre Comercio Africana, considerada la más grande del mundo, y promover una asociación estratégica entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana.

El itinerario oficial comenzará en Etiopía, continuará en Mozambique y Madagascar, y culminará en Nigeria el 1 de septiembre, cuando la vicepresidenta regresará a Bogotá.

En visitas anteriores a África, Márquez lideró la apertura de embajadas en Senegal y Etiopía y promovió 20 memorandos de entendimiento y acuerdos en áreas como comercio, cultura, educación, paz y equidad de género. Con este nuevo viaje, el Gobierno busca profundizar la estrategia de reconexión con el continente africano como parte de su política exterior.