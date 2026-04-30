¿Qué se pondrá a hacer la vicepresidenta Francia Márquez una vez termine el Gobierno?

La vicepresidenta Francia Márquez Mina, que presentó en Cali la Política Pública para el Desarrollo Integral del Pacífico, dijo que una vez termine el mandato del presidente Petro ella regresa al activismo.
“Hoy una hija de este territorio, donde tengo el sombrío sembrado, les entrega una semilla que me tocó arar para sembrarla, pero la logré sembrar. Depende de ustedes, porque yo ya me voy del gobierno, vuelvo al activismo”, dijo Márquez.
La vicepresidenta hizo la afirmación en Cali al presentar una nueva política pública destinada al desarrollo integral de la región Pacífica, la cual cuenta con una inversión inicial superior a los 12 billones de pesos.