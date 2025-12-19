Gobierno de Francia no logró suspender a Shein: tribunal consideró “desproporcionado” cerrar su web

Un tribunal francés rechazó la petición del Estado de suspender el sitio de Shein en Francia por considerarla “desproporcionada”, después de que el gigante asiático del comercio electrónico retirara los productos ilícitos que se vendían en su plataforma.
Las autoridades francesas habían solicitado bloquear durante tres meses la web de esta empresa de moda ultrarrápida tras detectarse en ella armas, medicamentos prohibidos y muñecas sexuales con apariencia infantil.
Tras la decisión del tribunal, el gobierno francés anunció que apelará, según un comunicado enviado a la AFP.