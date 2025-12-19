x

Gobierno de Francia no logró suspender a Shein: tribunal consideró “desproporcionado” cerrar su web

Shein está en el centro de un escándalo en Francia y Europa tras descubrir que se vendían muñecas sexuales con apariencia infantil y armas de categoría A en su sitio web.

  • El gobierno francés apelará la decisión judicial que permitirá a Shein seguir operando en Francia. FOTO: GETTY | XINHUA
Agencia AFP
hace 22 minutos
bookmark

Un tribunal francés rechazó la petición del Estado de suspender el sitio de Shein en Francia por considerarla “desproporcionada”, después de que el gigante asiático del comercio electrónico retirara los productos ilícitos que se vendían en su plataforma.

Las autoridades francesas habían solicitado bloquear durante tres meses la web de esta empresa de moda ultrarrápida tras detectarse en ella armas, medicamentos prohibidos y muñecas sexuales con apariencia infantil.

Tras la decisión del tribunal, el gobierno francés anunció que apelará, según un comunicado enviado a la AFP.

“El tribunal judicial (...) no quiso ordenar medidas para evitar la puesta a la venta de muñecas pedopornográficas, armas de categoría A y medicamentos”, subrayó el gobierno.

“Por ello, convencido del riesgo sistémico del modelo vinculado a Shein, y a petición del primer ministro, el gobierno apelará esta decisión en los próximos días”, según su comunicado.

Las autoridades pidieron que la plataforma pueda reabrir solamente si aplica medidas para evitar que las infracciones se repitan.

El tribunal judicial de París reconoció un “grave perjuicio al orden público”, pero consideró que la venta de los artículos en cuestión había sido “puntual” y señaló que Shein había retirado los productos.

No obstante, la corte emitió una “instrucción” a Shein para que no reanude la venta de “productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico sin implementar medidas de verificación de edad”.

Shein bajo la lupa de la Comisión Europea

La Comisión Europea había pedido información a Shein desde finales de noviembre tras el escándalo de la venta de muñecas sexuales infantiles y armas en su plataforma.

“Tras la venta de productos ilegales en Francia y varios informes públicos, la Comisión sospecha que la plataforma Shein puede suponer un riesgo sistémico para los consumidores en toda la Unión Europea”, y pidió una serie de detalles al grupo, indicó el ejecutivo comunitario en un comunicado.

“La Comisión solicita ahora formalmente a la plataforma información precisa y documentos internos sobre cómo garantiza que los menores no estén expuestos a contenidos inadecuados para su edad, en particular mediante medidas de verificación de la edad, y cómo impide la distribución de productos ilegales” a través de su sistema de venta, precisó Bruselas.

La Comisión presentó estas solicitudes en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), el reglamento europeo sobre contenidos en línea que obliga a las grandes plataformas, entre ellas Shein, a adoptar medidas reforzadas para proteger a sus usuarios contra contenidos ilegales y peligrosos.

