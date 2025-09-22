Francia se une a los países europeos que reconocerán el Estado de Palestina en Asamblea de la ONU

Francia y otros países se preparan para reconocer a Palestina como Estado este lunes al inicio de la gran reunión anual de la ONU en Nueva York, un importante giro diplomático que Israel y Estados Unidos ven como una recompensa al movimiento islamista Hamás. El reconocimiento formal del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo, aumentó la presión sobre Israel en momentos que intensifica su guerra en Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas en un territorio devastado.

Lea aquí: Respaldo mayoritario y de países clave a Palestina será el protagonista de la Asamblea de la ONU Este reconocimiento por parte de algunos de los tradicionales aliados occidentales de Israel supone un cambio diplomático histórico, condenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y criticado por Estados Unidos. Francia seguirá el mismo camino el lunes durante una cumbre organizada por París y Arabia Saudita sobre la llamada solución de dos Estados, es decir, la convivencia en paz y seguridad del Estado israelí junto al palestino.

Una “recompensa a Hamás”

El reconocimiento es el resultado de un proceso de varios meses que hace unos días ya permitió aprobar por amplia mayoría en la Asamblea General un texto que apoya la creación de un Estado palestino pero excluyendo explícitamente al movimiento islamista Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales. Los palestinos “quieren una nación, quieren un Estado y no debemos empujarlos hacia Hamás. Si no les ofrecemos una perspectiva política y el reconocimiento (...), quedarán atrapados con Hamás como única solución”, dijo el domingo el presidente francés Emmanuel Macron, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS. En contexto: Asamblea General de la ONU apoya un futuro Estado palestino, pero sin Hamás; así fue la votación “Si queremos aislar a Hamás, el proceso de reconocimiento y el plan de paz que lo acompaña son una condición previa”, justificó. El domingo, horas antes del inicio de la reunión en la ONU, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal formalizaron el reconocimiento.

Tal medida será rechazada el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer discurso ante la Asamblea tras retornar al poder en enero. “Francamente, él cree que es una recompensa para Hamás. Cree que estas decisiones son solo palabras”, dijo este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas. Agregó que Trump sostendrá además una “reunión multilateral” con los principales líderes musulmanes, incluidos de Catar, Arabia Saudita y Egipto. Siga leyendo: Expresidente Santos pidió en Naciones Unidas reconocer a Palestina como Estado, ¿tendrá eco su discurso? De su lado, Alemania, que por su pasado nazi ha convertido el apoyo al Estado de Israel en piedra angular de su política exterior, reafirmó que el reconocimiento del Estado de Palestina debería ocurrir solo al final de un proceso de negociación para una solución de dos Estados. Al menos 145 de los 193 países miembros de la ONU reconocen el Estado de Palestina, según un recuento de AFP. Sin embargo, los palestinos mantienen de momento su estatus de Estado observador mientras Estados Unidos continúa bloqueando su aspiración a ser un miembro pleno de Naciones Unidas.

Se espera este lunes también formalicen el reconocimiento Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino, entre otros, indicó la presidencia francesa. En la Franja de Gaza, el ejército israelí sigue intensificando su ofensiva, iniciada tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, y pese a la presión sobre Israel para que detenga la guerra en el territorio palestino, devastado por dos años de conflicto.

Un “paz justa y duradera

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, que el lunes participará en la cumbre por videoconferencia porque le denegaron una visa para Estados Unidos, aseguró que el reconocimiento es “un paso importante y necesario hacia la realización de una paz justa y duradera”. Algunos diplomáticos, no obstante, temen represalias israelíes. Le puede interesar: ¿Qué es Hamás, quién financia y respalda a esta milicia palestina que encendió el conflicto con Israel? Netanyahu, reiteró el domingo que no habrá un Estado palestino y amenazó con extender la colonización en Cisjordania, mientras dos ministros israelíes de ultraderecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron la anexión de este territorio palestino ocupado. “No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias” de Israel, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la AFP.