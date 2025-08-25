Francia se suma a Estados Unidos y refuerza presencia militar en el Caribe

Como una respuesta a una lucha contra carteles del narcotráfico, el gobierno de Francia ha anunciado el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe.

El anuncio lo hizo el ministro de Ultramar, Manuel Valls, quien informó que la presencia militar francesa se reforzará en las islas de Guadalupe y Martinica, territorios bajo soberanía de esa nación europea.

“Descubrirán que se enfrentan a un Estado que nunca retrocede ante la violencia. Con el ministro del Interior, Bruno Retailleau, y todo el Gobierno, en colaboración con los representantes locales, estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes”, dijo Valls a través de un comunicado, respaldando la decisión del despliegue en aguas caribeñas.