Francia se suma a Estados Unidos y refuerza presencia militar en el Caribe

El anuncio de Francia de fortalecer su ofensiva en el mar Caribe coincide con el despliegue militar de EE. UU. en contra de carteles latinoamericanos.

  • Francia ha optado por reforzar su presencia militar en el mar Caribe en aguas cerca a sus territorios de ultramar como Guadalupe y Martinica. FOTO: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 minutos
bookmark

Como una respuesta a una lucha contra carteles del narcotráfico, el gobierno de Francia ha anunciado el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe.

El anuncio lo hizo el ministro de Ultramar, Manuel Valls, quien informó que la presencia militar francesa se reforzará en las islas de Guadalupe y Martinica, territorios bajo soberanía de esa nación europea.

Lea también: Así es el avión P-8 que acompaña a los tres buques de guerra estadounidenses rumbo a Venezuela

“Descubrirán que se enfrentan a un Estado que nunca retrocede ante la violencia. Con el ministro del Interior, Bruno Retailleau, y todo el Gobierno, en colaboración con los representantes locales, estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes”, dijo Valls a través de un comunicado, respaldando la decisión del despliegue en aguas caribeñas.

Además del anuncio, el ministro del Interior, Bruno Retailleau ha desarrollado una agenda en los últimos días en estos dos territorios, según sus redes sociales oficiales, con el fin de ajustar la presencia militar en los territorios de ultramar.

Para Francia, esta es una medida que hace parte de una estrategia de cooperación internacional contra los carteles de narcotráfico, pues consideran importante proteger a estos territorios que son puntos de tránsito de las drogas hacia Europa.

El anuncio del gobierno francés coincide con el despliegue que hace una semana hizo el gobierno de Estados Unidos sobre aguas caribeñas enviando a tres buques de guerra y un avión Boeing P-8 Poseidón rumbo a Venezuela, esto después de que Trump le ordenara a sus Fuerzas Armadas combatir a los cárteles latinoamericanos.

En contexto: Trump ordena al ejército de EE. UU. combatir los cárteles latinoamericanos, ¿irá contra organizaciones colombianas?

De acuerdo con la orden de Donald Trump conocida por medios estadounidenses, las Fuerzas Armadas deberán combatir a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua, la pandilla salvadoreña MS-13 y el Cártel de los Soles, el cual, según Estados Unidos, es liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Siga leyendo: Director de la DEA acusó a Maduro de colaborar con el ELN y las disidencias para enviar “cantidades récord de cocaína” a EE. UU.

